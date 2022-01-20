Головне
Збірна України поступилася Нідерландам на старті чемпіонату Європи
Вчора 23:05 703
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 09:47 11120 2
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Вчора 23:10 5279
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна
Вчора 13:35 6198
Головний тренер збірної України подав у відставку
Вчора 11:11 4601
Зінченко зацікавив клуб Ла-Ліги
Вчора 10:30 4515
Костишин очолив казахський клуб
Вчора 10:11 685
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 09:23 7329
Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в третьому колі Australian Open
Вчора 08:19 887
Світоліна зіграє проти експершої ракетки світу в третьому колі Australian Open 2022
Вчора 06:29 1550
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Андрій Твердохліб
18.01.2022 21:06 7930
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО Максим Буйдин
18.01.2022 17:01 6639 1
Коваленко віддав переможний асист у матчі проти Мілана. ВІДЕО
Коваленко віддав переможний асист у матчі проти Мілана. ВІДЕО Андрій Дунець
18.01.2022 09:10 12477
Українка з UFC релаксує у басейні з холодною водою
Українка з UFC релаксує у басейні з холодною водою Віктор Слюсаренко
17.01.2022 23:32 746
Тенісистка завчасно відсвяткувала перемогу на Australian Open, забувши правила
Тенісистка завчасно відсвяткувала перемогу на Australian Open, забувши правила Віктор Слюсаренко
17.01.2022 21:01 1387
Голкіпер-невдаха у день провального матчу Кубка Африки втратив батька
Голкіпер-невдаха у день провального матчу Кубка Африки втратив батька Віктор Слюсаренко
17.01.2022 17:02 994
Тобіас провів своє перше тренування у Шахтарі
Тобіас провів своє перше тренування у Шахтарі Віктор Слюсаренко
17.01.2022 16:53 532
Сіренко вшанував пам'ять легендарного боксера у день його народження
Сіренко вшанував пам'ять легендарного боксера у день його народження Віктор Слюсаренко
17.01.2022 14:03 632
Роналду чудово розслаблюється між матчами за Манчестер Юнайтед
Роналду чудово розслаблюється між матчами за Манчестер Юнайтед Віктор Слюсаренко
17.01.2022 13:13 486
Данк одноклубника Леня - момент дня у НБА
Данк одноклубника Леня - момент дня у НБА Віктор Слюсаренко
17.01.2022 12:40 299
Прямі трансляції

Новини спорту

Стрічка Популярні Коментують
10:02 Блог Усик пірнув у ополонку та привітав усіх з Водохрещем 49
09:55 Футбол Лестер - Тоттенгем 2:3. Огляд матчу 63
09:47 Футбол Кубок африканських націй-2021: календар, результати 11120 2
09:42 Пряма трансляція Українська Суперліга. Хімік - Запоріжжя: онлайн-трансляція. LIVE 82
09:41 Футбол Динамо готове продати Раміреса 207
09:33 Футбол Єгипет - Судан 1:0. Огляд матчу 121
09:25 Хокей Рейнджерс розгромив Торонто. Результати матчів НХЛ 118
09:17 Футбол Гвінея-Бісау - Нігерія 0:2. Огляд матчу 151
09:11 Футбол Дженоа призначила нового головного тренера 356
09:00 Біатлон Чоловічий мас-старт: Де дивитися онлайн сьомий етап Кубку світу з біатлону 142
08:55 Футбол Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3. Огляд матчу 198
08:37 Теніс Кіченок вийшла до другого кола Відкритого чемпіонату Австралії 193
08:25 Теніс Калініна вибула з парного турніру Australian Open 151
08:10 Теніс Костюк та Ястремська з перемоги стартували у парному турнірі Australian Open 255
06:30 Пряма трансляція Українська Суперліга. Будівельник - Тернопіль: онлайн-трансляція. LIVE 135
06:01 Футбол Манчестер Юнайтед - Вест Гем: Де дивитися онлайн матч АПЛ 209
05:32 Пряма трансляція Українська Суперліга. Черкаські Мавпи - Київ-Баскет: онлайн-трансляція. LIVE 157
04:40 Футбол Інтер - Венеція: Де дивитися онлайн матч Серії А 215
04:00 Пряма трансляція Українська Суперліга. Миколаїв - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE 197
03:11 Футбол Гоффенгайм - Боруссія Д: Де дивитися онлайн матч Бундесліги 256
02:28 Пряма трансляція Українська Суперліга. Кривбас - Харківські Соколи: онлайн-трансляція. LIVE 181
01:28 Футбол Евертон - Астон Вілла: Де дивитися онлайн матч АПЛ 318
00:46 Пряма трансляція Українська Суперліга. Одеса - Запоріжжя: онлайн-трансляція. LIVE 194
00:38 Футбол Інтер вирвав перемогу в Емполі, Сассуоло переграв Кальярі. Результати 1/8 фіналу Кубка Італії 861
00:32 Футбол Валенсія та Севілья не визначили сильнішого, Сельта здолала Осасуну. Результати матчів 21 туру Ла-Ліги 511

Усик пірнув у ополонку та привітав усіх з Водохрещем

Сьогодні 10:02 Віктор Слюсаренко 49 0
Боксер підтримує православну традицію
Усик пірнув у ополонку та привітав усіх з Водохрещем
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик на Водохреще вирішив поринути в ополонку.

Відео спортсмен виклав у Instagram та процитував писання.

"Митар же, стоячи вдалині, не смів навіть підняти очей на небо, але, ударяючи себе в груди, говорив: Боже! будь милостивий до мене грішника! З хрещенням Господнім, народ Божий", - написав Усик.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Раніше Усик жартома нокаутував маскота Чикаго Буллз.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру 8817
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 11120
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 5279
Головний тренер збірної України подав у відставку Головний тренер збірної України подав у відставку 4601
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 6198
Зінченко зацікавив клуб Ла-Ліги Зінченко зацікавив клуб Ла-Ліги 4515