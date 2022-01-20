Боксер підтримує православну традицію

Джерело - Чемпіон.

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик на Водохреще вирішив поринути в ополонку.

Відео спортсмен виклав у Instagram та процитував писання.

"Митар же, стоячи вдалині, не смів навіть підняти очей на небо, але, ударяючи себе в груди, говорив: Боже! будь милостивий до мене грішника! З хрещенням Господнім, народ Божий", - написав Усик.

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Раніше Усик жартома нокаутував маскота Чикаго Буллз.

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