Костюк упевнено перемогла Соррібес-Тормо в другому колі Australian Open
Сьогодні 04:27 722
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна
Сьогодні 13:35 5240
Головний тренер збірної України подав у відставку
Сьогодні 11:11 1950
Зінченко зацікавив клуб Ла-Ліги
Сьогодні 10:30 2952
Костишин очолив казахський клуб
Сьогодні 10:11 463
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 09:49 10734 2
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 09:23 7086
Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в третьому колі Australian Open
Сьогодні 08:19 644
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: розклад змагань
Сьогодні 07:05 4429
Світоліна зіграє проти експершої ракетки світу в третьому колі Australian Open 2022
Сьогодні 06:29 954
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Дивний вибір: Могні забив найкращий гол дня на Кубку африканських націй
Дивний вибір: Могні забив найкращий гол дня на Кубку африканських націй Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:02 304
Нападник Удінезе збив наставника Лаціо, в якого злетіли окуляри
Нападник Удінезе збив наставника Лаціо, в якого злетіли окуляри Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:31 573
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Андрій Твердохліб
Вчора 21:06 7320
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 17:01 6526 1
Коваленко віддав переможний асист у матчі проти Мілана. ВІДЕО
Коваленко віддав переможний асист у матчі проти Мілана. ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 09:10 10987
Українка з UFC релаксує у басейні з холодною водою
Українка з UFC релаксує у басейні з холодною водою Віктор Слюсаренко
17.01.2022 23:32 678
Тенісистка завчасно відсвяткувала перемогу на Australian Open, забувши правила
Тенісистка завчасно відсвяткувала перемогу на Australian Open, забувши правила Віктор Слюсаренко
17.01.2022 21:01 1326
Голкіпер-невдаха у день провального матчу Кубка Африки втратив батька
Голкіпер-невдаха у день провального матчу Кубка Африки втратив батька Віктор Слюсаренко
17.01.2022 17:02 970
Тобіас провів своє перше тренування у Шахтарі
Тобіас провів своє перше тренування у Шахтарі Віктор Слюсаренко
17.01.2022 16:53 507
Сіренко вшанував пам'ять легендарного боксера у день його народження
Сіренко вшанував пам'ять легендарного боксера у день його народження Віктор Слюсаренко
17.01.2022 14:03 515
Прямі трансляції

Новини спорту

Стрічка Популярні Коментують
17:59 Пряма трансляція Українська Суперліга. Миколаїв - Харківські Соколи: онлайн-трансляція. LIVE 44
17:58 Футбол Попов: Якби не було всіх цих підніжок, то я з Миколенком був би десь нарівні 110
17:51 Футбол Куртуа відсутній у заявці Реала на матч з Ельче 128
17:36 Футбол Власник Евертона може продати клуб 296
17:24 Олімпійські ігри 2022 МОК вимагає від журналістів ОКР не використати національну символіку на Олімпіаді-2022 149
17:08 Бокс Стала відома дата перевиборів президента ФБУ 156
16:59 Пряма трансляція Українська Суперліга. Кривбас - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE 83
16:57 Футбол Баварія продасть Левандовського влітку, якщо він не продовжить контракт 202
16:49 Бокс Харциз: У ФБУ відбуваються постійні махінації із заробітними платами 152
16:44 Блог Іспанець виконав ефектний удар на Australian Open 114
16:33 Олімпійські ігри 2022 МОК може переглянути правила допуску спортсменів, що перехворіли на COVID-19, на Олімпіаді 130
16:30 Футбол Зінченко підпише новий контракт з Манчестер Сіті 291
16:16 Футбол Куртуа пропустить матч Кубка Іспанії через хворобу 223
16:02 Олімпійські ігри 2022 Збірна Швейцарії з хокею опублікувала заявку на Олімпіаду-2022 162
15:57 Футбол Полісся підписало двох ексгравців Шахтаря 277
15:44 Блог НБА представила ТОП-5 моментів дня 114
15:38 Бокс Промоутер назвав помилку, через яку Ломаченко позбувся всіх титулів 469
15:25 Теніс Сестри Кіченок зіграють у міксті на Australian Open 189
15:22 Олімпійські ігри 2022 Збірна Ямайки з бобслею вперше виступить у трьох видах програми на Олімпіаді 219
15:11 Футбол Ексфорвард Шахтаря може перейти у клуб із Парагваю 271
14:55 Футбол Кадіс - Еспаньйол 2:2. Огляд матчу 170
14:55 Олімпійські ігри 2022 Словаччина опублікувала заявку збірної з хокею на Олімпіаду-2022 184
14:45 Футбол Барселона підтвердила важку травму оборонця 233
14:38 Блог Усик жартома нокаутував маскота Чикаго Буллз 191
14:25 Футбол Верес готує трансфер хавбека Шахтаря 435

Іспанець виконав ефектний удар на Australian Open

Сьогодні 16:44 Віктор Слюсаренко 114 0
Тенісист забіг на половину корту суперника
Іспанець виконав ефектний удар на Australian Open
#Australian Open

Джерело - Чемпіон.

У другому колі Відкритого чемпіонату Австралії іспанець Пабло Карреньо Буста у п'яти сетах обіграв Таллона Грікспура (6:3, 6:7, 7:6, 3:6, 6:4).

В одному з геймів Карреньо Буста після зірваного смешу суперника забіг на його половину корту і забив м'яч у сітку із зовнішнього боку. 

Раніше Марта Костюк пробилася в третє коло Australian Open.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()