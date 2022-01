У другому колі Відкритого чемпіонату Австралії іспанець Пабло Карреньо Буста у п'яти сетах обіграв Таллона Грікспура (6:3, 6:7, 7:6, 3:6, 6:4).

В одному з геймів Карреньо Буста після зірваного смешу суперника забіг на його половину корту і забив м'яч у сітку із зовнішнього боку.

