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Коваленко віддав переможний асист у матчі проти Мілана. ВІДЕО

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Коваленко віддав переможний асист у матчі проти Мілана. ВІДЕО
#Віктор Коваленко, #Мілан, #Сан-Сіро, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спеція

Джерело - Чемпіон.

У матчі 22 туру Італійської Серії А  Спеція грала на виїзді проти Мілана. Одним із героїв поєдинку став українець Віктор Коваленко.

На 6-й компенсованій хвилині до основного часу другого тайму Коваленко виконав гольовий пас на Еммануеля Г'ясі. Гол став вирішальним - Спеція святкувала перемогу на Сан-Сіро з рахунком 2:1, що є дуже вдалим результатом з огляду боротьби команди за виживання.

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