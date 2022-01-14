Джерело - Чемпіон.
Новачок донецького Шахтаря Давід Нерес попрощався зі своїм колишнім клубом Аяксом.
Футболіст написав зворушливий пост у соцмережах.
"Аякс, відколи ти став частиною мого життя, я вже ніколи не був колишнім. Дякую за позитивний вплив на мене", - написав Нерес.
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Нагадаємо, що нідерландський клуб уже оголосив про трансфер Нереса до Шахтаря.
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