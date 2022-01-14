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Переходить до клубу УПЛ: Нерес зворушливо попрощався з Аяксом

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Бразилець переходить до Шахтаря
Переходить до клубу УПЛ: Нерес зворушливо попрощався з Аяксом
#Аякс, #Нерес, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Новачок донецького Шахтаря Давід Нерес попрощався зі своїм колишнім клубом Аяксом.

Футболіст написав зворушливий пост у соцмережах.

"Аякс, відколи ти став частиною мого життя, я вже ніколи не був колишнім. Дякую за позитивний вплив на мене", - написав Нерес.

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Допис, поширений David Neres Campos (@davidneres)

Нагадаємо, що нідерландський клуб уже оголосив про трансфер Нереса до Шахтаря.

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