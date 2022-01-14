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Залізна леді: Українка з UFC незвично роз'їжджає Маямі

Сьогодні 13:35 Віктор Слюсаренко 190 0
Наступний бій Мороз відбудеться 5 березня
Залізна леді: Українка з UFC незвично роз'їжджає Маямі
#Марина Мороз

Джерело - Чемпіон.

30-річна українська боєць ММА Марина Мороз (10-3, 1 КО), яка виступає в UFC та тренується у США, продовжує підготовку до поєдинку проти 24-річної представниці Казахстану Марії Агапової (10-2).

"Залізна Леді", - прокоментувала Марина своїм псевдонімом ролик, де вона роз'їжджає Маямі в бікіні.

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Допис, поширений Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Бій Мороз - Агапова відбудеться 5 березня на турнірі UFC 272 у Лас-Вегасі.

Раніше відома українська спортсменка почала продавати свої еротичні фото.

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