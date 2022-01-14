Джерело - Чемпіон.

25-річний футболіст київського Динамо Віктор Циганков навідався до баскетбольної зали у столиці, де грає Будівельник, і розважився з другом кидками у кільце.

Футболіст у футболці колишньої зірки Бостон Селтікс Кайрі Ірвінга з номером 11 чудово виконував триочкові кидки.

"Давно хотіли покидати", - підписав Циганков відео.

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Нагадаємо, Динамо відправило Каргбо в оренду.

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