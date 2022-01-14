Сайт Ла-Ліги повернув Крим на карті після звернення посла. ФОТО

Сайт виправив грубу помилку

Джерело - Чемпіон.

На сайті іспанської Ла-Ліги виправили карту в розділі офіційних трансляторів чемпіонату, де Крим спочатку помилково був зображений у складі Росії.

До керівника Ла Ліги Хав'єра Тебаса з проханням внести зміни до графічних матеріалів щодо кордонів країни зверталося посольство України в Іспанії. Посол України в Іспанії Сергій Погорєльцев зв'язався з Тебасом і назвав цей інцидент грубою помилкою.

У посольстві заявили, що триматимуть це питання на контролі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua