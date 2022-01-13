Гравці готуються до вильоту на збір

Джерело - Чемпіон.

Завершилася відпустка у футболістів Шахтаря, які сьогодні прибули до клубу для проходження медогляду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Протягом трьох днів футболісти пройдуть плановий медогляд перед відльотом на перший збір до Туреччини.

У четвер до столичної клініки приїхали вісім гравців Шахтаря: Тимур Пузанков, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Віктор Корнієнко, Артем Бондаренко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков та Данило Сікан.

У п'ятницю та суботу медогляд пройдуть ще дві групи футболістів, а в неділю, 16 січня, Шахтар вирушить на збір до Туреччини.

Нагадаємо Брентфорд веде переговори з Шахтарем щодо Мудрика.

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