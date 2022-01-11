Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець мадридського Реала, Філадельфії Сіксерс та збірної Аргентини Пепе Санчес відновив кар'єру після восьми років перерви.

Про це повідомляє La Liga Argentina.

44-річний розігруючий взяв участь у матчі у складі команди Бахія Баскет, президентом якої він є. У грі чемпіонату Аргентини він набрав 12 очок, здійснив вісім підбирань та віддав вісім результативних передач.

Основною причиною повернення Санчеса у гру стала велика кількість випадків зараження коронавірусом у команді Бахія Баскет.

2002 року Санчес ставав чемпіоном Євроліги з грецьким Панатінаїкосом, а 2004 року разом зі збірною Аргентини він став олімпійським чемпіоном.

Санчес завершив спортивну кар'єру у 2013 році у складі того ж клубу Бахія Баскет.

🤯 AH LISTO, EL PASE DE ESTE SEÑOR. pic.twitter.com/A1jL3TdhuV — La Liga Argentina (@LigaARGbasquet) January 10, 2022

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