Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський видав шикарний перформанс у першому таймі гри 21 туру Серії А проти Удінезе.

Хавбек збірної України спочатку асистував Муріелю на 22-й хвилині гри, а на 43-й хвилині відзначився сам.

Асист

Гол

Аталанта після першого тайму громить суперника - 0:3.

Маліновський зіграв 18 матчів у поточному сезоні Серії А. На рахунку українця - 5 голів і 2 асиста.

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