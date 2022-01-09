Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 січня, свій День народження святкує капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Білосюк (Підгрушна).

Нинішній капітан збірної України Олена Підгрушна свій найкращий у кар'єрі сезон провела у 2013 році. На чемпіонаті світу у Нове-Место вона стала другою після Олени Зубрилової українською біатлоністкою, яка виграла чемпіонат світу.

Підгрушна стала найсильнішою у спринті. Загалом же вона на світовій першості у Чехії зібрала повний комплект нагород, також отримавши бронзу гонки переслідування та естафетне срібло.

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