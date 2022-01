У США під матчу загинув юний хокеїст

Учень середньої школи Коннектікута Тедді Балкінд загинув після зіткнення з іншим гравцем прямо під час матчу.

Учень 10 класу під час гри впав на лід, а інший гравець зіштовхнувся з ним, не маючи нагоди зупинитися. Після зіткнення шия Балкінда була випадково порізана ковзаном. Медики команди надали першу допомогу, перш ніж дитину доставили до Грінвічської лікарні, де пізніше вона померла.

The NHL mourns the passing of Teddy Balkind. #sticksoutforTeddy pic.twitter.com/qXQp6yQxZc