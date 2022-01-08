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У США під матчу загинув юний хокеїст

Сьогодні 21:21 Андрій Твердохліб 120 0
У США під матчу загинув юний хокеїст

Джерело - Чемпіон.

Учень середньої школи Коннектікута Тедді Балкінд загинув після зіткнення з іншим гравцем прямо під час матчу.

Учень 10 класу під час гри впав на лід, а інший гравець зіштовхнувся з ним, не маючи нагоди зупинитися. Після зіткнення шия Балкінда була випадково порізана ковзаном. Медики команди надали першу допомогу, перш ніж дитину доставили до Грінвічської лікарні, де пізніше вона померла.

Як повідомляє Кіран Діллон із CBS 2, поліція повідомила, що Тедді помер після хокейного матчу серед юніорів у четвер увечері між старшокласниками зі школи Святого Луки та Брансвіка. У той час як дві команди з приватної школи зустрілися на льодовій ковзанці Брансвіка в Грінвічі, Тедді, як вважають, впав на лід. Інший гравець, який був поруч із ним, не зміг зупинитися, і вони зіткнулися.

Згідно із заявою, відправленою студентам із Брансвіка, шию Тедді випадково відрізав скейтбордист.

Його батько був присутній, коли медичний персонал школи кинувся на поміч.

Після зіткнення поліція заявила, що матч було негайно зупинено, а молодого гравця було доставлено до лікарні Грінвіча для надання допомоги. Тут було оголошено смерть підлітка.

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