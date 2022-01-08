Джерело - Чемпіон.

Американська модель Кендалл Дженнер дотепно закликала голосувати за зірку Фінікс Санз у голосуванні на Матч усіх зірок 2022.

Дженер розмістила в своєму твіттері досить крсномовний фотоколаж. Однак пізніше дівчина видалила фото, залишивши лише заклик голосувати.

Пару досить часто бачуть разом і подейкують, що у моделі та баскетболіста роман.

Голосування буде відкрито до 22 січня 2022 року. Проміжні підсумки будуть підбиватися три рази: 6 січня, 13 січня та 20 січня. Щодня з 25 грудня до 22 січня вболівальники можуть віддавати свій голос за 10 різних гравців.

Протягом п'яти днів по ходу голосування (25 грудня, 7 січня, 13 січня, 17 січня та 20 січня) кожен вибір уболівальників рахуватиметься за два. Згідно з діючими правилами, вибір гравців на 50% залежатиме від голосування вболівальників, ще по 25% - від голосування гравців та журналістів.

Матч усіх зірок пройде у Клівленді 20 лютого 2022 року.

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