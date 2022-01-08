Андрій Шевченко знаходиться у феноменальній формі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер італійського Дженоа, українець Андрій Шевченко продемонстрував, що майстерність з роками нікуди не дівається.

Під час гри своїх підопічних в Серії А проти Сассуоло легендарний українець невимушено приборкав м'яч, який вилетів за межі поля, чим привів у захват мільйони своїх прихильників.

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Матч завершився з рахунком 1:1. Дженоа після 20 турів посідає передостаннє, 19 місце в турнірній таблиці. У підопічних Шевченка лише 12 очок. Відставання від Спеції, яка посідає рятівне 16 місце - 4 очки.

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