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Вона стала першою! Бронза Валентини Цербе на Олімпійських іграх у Ліллегаммері

Сьогодні 11:26 Андрій Твердохліб 1828 0
Вона стала першою! Бронза Валентини Цербе на Олімпійських іграх у Ліллегаммері
Валентина Цербе (праворуч)

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 січня, свій День народження святкує видатна українська біатлоністка Валентина Цербе.

А майже 28 років тому, уродженка  Полісся Коростенського району Житомирської області принесла незалежній Україні першу нагороду Олімпійських ігор.

У спринтерській гонці в Ліллегаммері-1994 Цербе виборола бронзу, поступишись усього 1,2 сек чемпіонці Ігор канадійці Маріам Бедар. Від срібла Свєтлани Парамигіной Валентину відділи 0,1 секунди.

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