Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого

Джерело - Чемпіон.

На майданчиках китайського телеканалу CGTN у соцмережах відбулася прем'єра кліпу зимової Олімпіади-2022.

Ведучі СGTN, відомі блогери, спортсмени та музиканти з різних країн виконали пісню Разом заради спільного майбутнього - так звучить офіційний девіз зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Музична естафета розпочалася у грудні 2021-го року. Запис проходив більш ніж у 10 містах світу, у тому числі Пекіні, Москві, Санкт-Петербурзі, Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Мадриді, Нурсултані, Буенос-Айресі, Пенхамо, Дакарі та Єрусалимі.

Також сьогодні на платформах Медіакорпорації Китаю та низки зарубіжних ЗМІ з'являться версії кліпу різними мовами. А у Weibo, Tik-Tok та інших соцмережах буде запущений челендж із хештегом #TogetherforBeijing2022#. Щоб взяти в ньому участь, достатньо записати відео з рухами з кліпу або заспівати пісню своєю рідною мовою.

Челлендж проводиться за ініціативою Медіакорпорації Китаю. Його мета - об'єднати людей з різних країн та висловити найкращі побажання організаторам та учасникам Олімпійських ігор у Пекіні.

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