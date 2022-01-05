Здається, у Росії можливо все...

Джерело - Чемпіон.

Напередодні син російського олігарха, близького друга Владіміра Путіна Аркадія Ротенберга - Роман очолив пітерський СКА, який виступає в Континентальній хокейній лізі.

На першому ж післяматчевому флеш-інтерв'ю Ротенберг-молодший видав кількі епічних перлів.

"Навіщо мені треба було головним тренером? Йозе Маріно починав перекладачем у Алекса Фергюсона (мається на увазі відомий португальський футбольний наставник Жозе Моурінью. Проте він був перекладачем іншого британського тренера, Боббі Робсона. — ред.). Він увібрав у себе всі його методики і став дуже успішним тренером. Таких тренерів у історії дуже багато. Це моє життя, це дає можливість розвиватися. Мрія — бути у хокеї, працювати у хокеї, працювати з хлопцями, розвивати їх. Найкраще, коли бачимо результат, коли гравець розвивається. Ми намагаємося передати весь досвід, який ми маємо. Такі приклади є і у футболі, і в баскетболі, і інших видах спорту. Наша робота - допомогти хлопцям перемогти, і в наступному матчі ми робитимемо все, щоб знову допомогти їм перемогти, це наша робота."

Слід відзначити, що Ротенберг з перемоги розпочав свою тренерську кар'єру - СКА в гостях розгромив китайський Куньлунь - 1:5.

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