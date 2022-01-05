Джерело - Чемпіон.

30-річна українська боєць ММА Марина Мороз (10-3, 1 КО), яка виступає в UFC та тренується у США, продовжує активну підготовку до поєдинку проти 24-річної представниці Казахстану Марії Агапової (10-2).

"Сьогодні: розтяжка, сніданок, гра із кішкою. Радію життю", - прокоментувала Марина відео, де вона тренується в компанії кішки.

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Поєдинок Мороз - Агапова відбудеться 5 березня на турнірі UFC 272 у Лас-Вегасі.

У своєму останньому поєдинку, який відбувся 14 березня 2020 року, Мороз перемогла бразилійку Майру Буено Сілву одностайним рішенням суддів.

Раніше, відома українська спортсменка почала продавати свої еротичні фото.

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