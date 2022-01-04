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Білосюк визнала свою участь в чемпіонаті України під чужим іменем

Сьогодні 17:17 Андрій Твердохліб 212 0
Білосюк визнала свою участь в чемпіонаті України під чужим іменем
#біатлон, #Олена Білосюк, #скандал, #федерація біатлону

Джерело - Чемпіон.

Напередодні нового року наш сайт опублікував матеріал про детективну історію з участю Олени Білосюк у чемпіонаті України. Не будемо вдаватися в деталі, але Білосюк виступала в спринті в Буковелі інкогніто, під чужим іменем.

І ось минуло майже 5 днів з моменту публікації коли з'явилась перша реакція Білосюк на те, що ж сталося.

"Після закінчення першого змагального триместру, за сімейними обставинами я змушена була на кілька днів приїхати додому в Україну. Проте підготовка продовжується і тренування ніхто не скасовував. Користуючись нагодою, було ухвалено рішення щодо можливості пробігти у Буковелі, де у ті дні проходив чемпіонат України, щоб перевірити свій стан.

Дійсно, в режимі швидкісного тренування я пробігла спринтерські перегони, перевірила власні сили, але так як рішення про участь було прийнято в останній момент, як виняток мені дозволили пройти дистанцію з чіпами, щоб мати інформацію з тимчасових відсікань. Відповідно, до стартового протоколу гонки внести зміни було неможливо, тому я бігла з транспондерами спортсменки, яка того дня не вийшла на старт гонки.

Цей результат не відображався в офіційних протоколах і ні на що не впливав. Він був потрібний виключно для перевірки власного стану в рамках підготовки до наступних змагань.

Також зазначу, що на той час я перебувала на навчально-тренувальному зборі в Поклюці, куди відразу ж за першої нагоди повернулася, і продовжила підготовку разом із командою.

Наголошую, що жодної "змови" в цій ситуації немає, прямо зараз мені не потрібна додаткова увага, а необхідно сконцентруватися на підготовці до наступних етапів Кубка світу та Олімпійських Ігор", - цитує біатлоністку XSPORT.ua.

Версію Білосюк ми почули, але знову ж таки, головне питання незмінне - чому Білосюк стартувала під чужим іменем?! Навіщо з цього було зроблено таємницю?! Навіщо оператори трансляції прибирали камеру під час старту біатлоністки?!

А ще нагадаємо відповідь нашому сайту очільника федерації Володимира Бринзака:

"Я не знаю що там відбувалось, так як змагання проводить Міністерство, а я приїхав тільки в той день і займався питаннями подальшого розвитку комплексу та створення федерації Івано-Франківської області. Навіть протоколів не бачив, тільки вже в Києві на фейсбук. Там не було національної збірної і я не вникав хто біжить, під яким номером і чого, я не її тренер. Думаю, краще запитати в неї особисто або в держтренера Колупаєва Євгена Федоровича який був відповідальний від Міністерства."

Проте Трибуна знайшла фото Бринзака. який присутній під час спринту та уважно слідкує за подіями. Невже функціонер, який із 1998 року очолює федерацію, не впізнав Олену Підгрушну (Білосюк)?!

Відео та скріни: Трибуна

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