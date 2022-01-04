Джерело - Чемпіон.

Чемпіони світу - Макс Ферстаппен (Формула 1) і Сауль (Канело) Альварес (бокс) влаштували грандіозну вечірку в Маямі.

Спортсмени знатно "запалювали", випивали алкогольні напої і співали. Заслужили!

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Нагадаємо, Макс Ферстапен вирвав чемпіонській титул в епічній боротьбі з Льїсом Гамільтоном на останньому Гран-Прі сезону, а Канело в 2021 році тричі виходив на захист титулів і всі три рази успішно.

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