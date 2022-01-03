Тож його довелося штовхати спортсменам

Джерело - Чемпіон.

Хокеїсти мінського Динамо приїхали в російський Череповець на матч і їх автобус застряг у снігу.

Тож його довелося штовхати спортсменам.

"Ігровий ранок Динамо починається не з кави. Поки у Мінську небезпечна ожеледиця, у Череповці снігопад. Але наших хлопців не злякати, гарна командна робота", - йдеться в підписі до відео.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Хоккейный клуб «Динамо-Минск» (@hcdinamo.by)

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