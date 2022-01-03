Динамо готує трансфер нападника збірної Еквадору
Сьогодні 13:40 1334
Завдяки Усику Україна завершує рік з 4 чемпіонськими поясами, чого очікувати в 2022 році
Сьогодні 17:02 1137
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 16:17 13252
Кубок африканських націй-2021. Повний розклад змагань
Сьогодні 15:15 636
Палкін: Шахтар хоче замахнутися на перемогу у Лізі чемпіонів
Сьогодні 15:11 333
Дубінчак повернувся у Динамо
Сьогодні 14:11 356
Леоненко: Виступ наших команд в єврокубках не провальний, а просто ніякий
Сьогодні 14:08 212
Беттінгові компанії активно захоплюють тенісні терени
Сьогодні 14:06 167 1
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-15
Сьогодні 12:37 180275
Цуренко з перемоги стартувала у кваліфікації турніру в Мельбурні
Сьогодні 08:44 357
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Ім'я дитині обрала мама: У Чилі дитину назвали Грізманн Мбаппе
Ім'я дитині обрала мама: У Чилі дитину назвали Грізманн Мбаппе Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:02 10
Хокеїсти штовхали клубний автобус, який застряг у снігу
Хокеїсти штовхали клубний автобус, який застряг у снігу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 19:25 226
Новорічні хайлайти: ТОП-10 влучань першої частини сезону Суперліги
Новорічні хайлайти: ТОП-10 влучань першої частини сезону Суперліги Віктор Слюсаренко
Сьогодні 16:28 116
Призерам Олімпіади-2022 у Пекіні вручатимуть в'язані букети
Призерам Олімпіади-2022 у Пекіні вручатимуть в'язані букети Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:48 174
Неймовірна передача Брауна увійшла до ТОП-10 моментів дня у НБА
Неймовірна передача Брауна увійшла до ТОП-10 моментів дня у НБА Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:23 172
Марлон та Додо скуштували українські новорічні страви
Марлон та Додо скуштували українські новорічні страви Віктор Слюсаренко
Вчора 18:03 541
Королівська особа. Мак-Грегор зворушливо привітав доньку з Днем ​​народження
Королівська особа. Мак-Грегор зворушливо привітав доньку з Днем ​​народження Віктор Слюсаренко
Вчора 16:55 271
Евертон презентував Миколенка перед матчем з Брайтоном
Евертон презентував Миколенка перед матчем з Брайтоном Віктор Слюсаренко
Вчора 16:22 900
Новорічні хайлайти: ТОП-10 блок-шотів першої половини сезону Суперліги
Новорічні хайлайти: ТОП-10 блок-шотів першої половини сезону Суперліги Віктор Слюсаренко
Вчора 16:03 197
Шовковському - 47! Найкращі пенальті які "узяв" СаШо
Шовковському - 47! Найкращі пенальті які "узяв" СаШо Valeriy Ruchka
Вчора 14:50 9822
Прямі трансляції

Новини спорту

Стрічка Популярні Коментують
20:03 Футбол Головний тренер Брюгге Клеман очолив Монако 6
20:02 Блог Ім'я дитині обрала мама: У Чилі дитину назвали Грізманн Мбаппе 13
19:52 Футбол Дженоа Шевченка оголосила про підписання Гефті 77
19:37 Футбол Реал, ПСЖ, Ювентус та Баварія розпочали переговори з Рюдігером 96
19:25 Блог Хокеїсти штовхали клубний автобус, який застряг у снігу 229
19:19 Бокс Редкач: Ф'юрі переможе Усика 149
19:02 Футбол Саленко оцінив шанси збірної України у матчі з Шотландією 179
19:00 Футбол Реал зекономить 60 млн євро у разі відходу Бейла, Іско та Марсело 140
18:39 Футбол Варан та Роналду вийдуть в стартовому складі Манчестер Юнайтед на матч з Вулвергемптоном 145
18:35 Бокс Редкач: Джервонта переможе Ломаченка 210
18:24 Футбол Шевченко намагається переконати Міранчука перейти в Дженоа 231
18:15 Пряма трансляція Кубок Ліги. Арсенал - Ліверпуль: онлайн-трансляція. LIVE 132
18:02 Футбол Хацкевич: Дві команди не грали, а брали участь у Лізі чемпіонів 281
18:02 Футбол Інфантіно: ФІФА за 30 років проводить стільки матчів, як Серія А за рік 205
18:00 Пряма трансляція Серія А. Ювентус - Наполі: онлайн-трансляція. LIVE 120
17:48 Футбол Визначилася зарплата Торреса в Барселоні 283
17:42 Пряма трансляція Серія А. Сассуоло - Дженоа: онлайн-трансляція. LIVE 216
17:42 Футбол Слован запропонував Динамо 2 мільйони євро за Цітаішвілі 331
17:24 Футбол Дембеле незадоволений, що Барселона підписала Торреса 249
17:21 Пряма трансляція Серія А. Аталанта - Торіно: онлайн-трансляція. LIVE 143
17:02 Бокс Завдяки Усику Україна завершує рік з 4 чемпіонськими поясами, чого очікувати в 2022 році 1137
17:02 Футбол Леоненко: Миколенко є збірником і йому треба себе показувати 405
17:00 Футбол Обговорюємо укладання нового контракту з Соломоном, - Палкін 304
16:50 Футбол Евертон підпише захисника Рейнджерса Паттерсона 209
16:35 Футбол Динамо оголосило про повернення Дубінчака з Дніпра-1 292

Хокеїсти штовхали клубний автобус, який застряг у снігу

Сьогодні 19:25 Віктор Слюсаренко 229 0
Тож його довелося штовхати спортсменам
Хокеїсти штовхали клубний автобус, який застряг у снігу
#Динамо Мінськ

Джерело - Чемпіон.

Хокеїсти мінського Динамо приїхали в російський Череповець на матч і їх автобус застряг у снігу. 

Тож його довелося штовхати спортсменам.

"Ігровий ранок Динамо починається не з кави. Поки у Мінську небезпечна ожеледиця, у Череповці снігопад. Але наших хлопців не злякати, гарна командна робота", - йдеться в підписі до відео.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()