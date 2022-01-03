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Призерам Олімпіади-2022 у Пекіні вручатимуть в'язані букети

Сьогодні 14:48 Віктор Слюсаренко 85 0
Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого
Призерам Олімпіади-2022 у Пекіні вручатимуть в'язані букети
#Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

Організатори Олімпіади-2022 у Пекіні представили елементи церемонії нагородження майбутніх Ігор: п'єдестал, таці та підставки для медалей, подарунки-маскоти для призерів, букети та костюми.

Олімпійський п'єдестал, підноси та підставки для медалей виконані у небесно-блакитному кольорі.

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Відповідно до концепції сталого розвитку призерам Пекіна-2022 вручатимуть пов'язані вручну букети. Вони включають 6 видів квітів та рослин: троянда, китайська троянда, конвалія, гортензія, лавр та олива. Синій колір стрічки відповідає колірній системі Ігор.

Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого.

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