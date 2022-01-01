Джерело - Чемпіон.
У своєму Інстаграмі дружина 25-річного Зінченка опублікувала два фото, які зроблені з різницею в один рік.
Нагадаємо, у минулому 2021 році Олександр та Влада стали батьками.
"З прийдешнім Новим Роком. Нехай усі ваші мрії здійснюються. P.S. фото з різницею в рік", - йдеться у пості під фото.
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Нагадаємо, Манчестер Сіті Зінченка переграв Брентфорд у 20 турі АПЛ.
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