Привітали вболівальників із Новим роком

Джерело - Чемпіон.

У своєму Інстаграмі дружина 25-річного Зінченка опублікувала два фото, які зроблені з різницею в один рік.

Нагадаємо, у минулому 2021 році Олександр та Влада стали батьками.

"З прийдешнім Новим Роком. Нехай усі ваші мрії здійснюються. P.S. фото з різницею в рік", - йдеться у пості під фото.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Нагадаємо, Манчестер Сіті Зінченка переграв Брентфорд у 20 турі АПЛ.

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