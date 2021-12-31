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Манчестер Юнайтед привітав Фергюсона з 80-річчям

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Манчестер Юнайтед привітав Фергюсона з 80-річчям
Фото Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Сер Алекс Фергюсон

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 грудня, 80 років виповнилося колишньому головному тренеру Манчестер Юнайтед серу Алексу Фергюсону.

Англійський клуб привітав легендарного шотландця зі святом. А перед матчем МЮ з Бернлі фанати вивісили на трибунах величезний банер із зображенням сера Алекса.

Нагадаємо, Фергюсон тренував Манчестер Юнайтед з 1986 по 2013 рік.

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