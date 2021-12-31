Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 31 грудня, 80 років виповнилося колишньому головному тренеру Манчестер Юнайтед серу Алексу Фергюсону.
Англійський клуб привітав легендарного шотландця зі святом. А перед матчем МЮ з Бернлі фанати вивісили на трибунах величезний банер із зображенням сера Алекса.
Нагадаємо, Фергюсон тренував Манчестер Юнайтед з 1986 по 2013 рік.
Sending big birthday wishes to our legendary former manager 🥳❤️#MUFC pic.twitter.com/bdMY5DGnSY— Manchester United (@ManUtd) December 31, 2021
A special birthday tribute from the Stretford End to The Boss 😍👏#MUFC pic.twitter.com/0KssgyPIEj— Manchester United (@ManUtd) December 31, 2021
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