Сьогодні, 31 грудня, 80 років виповнилося колишньому головному тренеру Манчестер Юнайтед серу Алексу Фергюсону.

Англійський клуб привітав легендарного шотландця зі святом. А перед матчем МЮ з Бернлі фанати вивісили на трибунах величезний банер із зображенням сера Алекса.

Нагадаємо, Фергюсон тренував Манчестер Юнайтед з 1986 по 2013 рік.

Sending big birthday wishes to our legendary former manager 🥳❤️ #MUFC pic.twitter.com/bdMY5DGnSY

A special birthday tribute from the Stretford End to The Boss 😍👏#MUFC pic.twitter.com/0KssgyPIEj