Джерело - Чемпіон.
Лідер Клівленда Рікі Рубіо отримав жорстку травму під час матчу проти Нового Орлеану. Він достроково завершив сезон-2021/2022.
Баскетболіст послизнувся під час матчу та отримав серйозне пошкодження. У нього діагностували розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна.
Ricky Rubio was helped off the court after suffering an apparent injury on this play. pic.twitter.com/QuNciWZB2y— SportsCenter (@SportsCenter) December 29, 2021
Раніше, Лейкерс поступились Мемфісу у регулярному чемпіонаті НБА.
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