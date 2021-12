Лідер Клівленда Рікі Рубіо отримав жорстку травму під час матчу проти Нового Орлеану. Він достроково завершив сезон-2021/2022.

Баскетболіст послизнувся під час матчу та отримав серйозне пошкодження. У нього діагностували розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

Ricky Rubio was helped off the court after suffering an apparent injury on this play. pic.twitter.com/QuNciWZB2y