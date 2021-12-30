Рубіо достроково завершив сезон

Джерело - Чемпіон.

Лідер Клівленда Рікі Рубіо отримав жорстку травму під час матчу проти Нового Орлеану. Він достроково завершив сезон-2021/2022.

Баскетболіст послизнувся під час матчу та отримав серйозне пошкодження. У нього діагностували розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

Ricky Rubio was helped off the court after suffering an apparent injury on this play. pic.twitter.com/QuNciWZB2y — SportsCenter (@SportsCenter) December 29, 2021

Раніше, Лейкерс поступились Мемфісу у регулярному чемпіонаті НБА.

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