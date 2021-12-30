Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу-2021 зі швидких шахів запам'ятався одразу декількома курйозними ситуаціями. Автором однієї з них став шахіст із Польщі.

Під час однієї з партій шахіст Павел Тецлаф курйозно відреагував на поразку.

Спортсмен різко закинув руку за спину та за інерцією звалився зі стільця. Опонент ніяк не відреагував на епічне падіння переможеного.

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