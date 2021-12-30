Відправив у нокаут: гравець НБА випадково влучив м'ячем у вболівальницю - відео моменту

Жінка не втрималася на ногах та впала на підлогу

Джерело - Чемпіон.

Під час матчу регулярного чемпіонату НБА Г’юстон - Шарлотт стався курйозний випадок.

Один з гравців влучив м'ячем у голову вболівальниці.

Наприкінці другої чверті гравець Г’юстона Крістіан Вуд не розрахував свої сили при передачі та влучив м'ячем у голову жінці, яка перебувала на трибунах.

Жінка не втрималася на ногах та впала на підлогу.

Christian Wood nailed a fan with an errant pass 😅 pic.twitter.com/Au16h722bF — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2021

Раніше, Лейкерс поступились Мемфісу у регулярному чемпіонаті НБА.

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