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Відправив у нокаут: гравець НБА випадково влучив м'ячем у вболівальницю - відео моменту

Сьогодні 21:53 Віктор Слюсаренко 145 0
Жінка не втрималася на ногах та впала на підлогу
Відправив у нокаут: гравець НБА випадково влучив м'ячем у вболівальницю - відео моменту
#Г’юстон, #NBA

Джерело - Чемпіон.

Під час матчу регулярного чемпіонату НБА Г’юстон - Шарлотт стався курйозний випадок. 

Один з гравців влучив м'ячем у голову вболівальниці.

Наприкінці другої чверті гравець Г’юстона Крістіан Вуд не розрахував свої сили при передачі та влучив м'ячем у голову жінці, яка перебувала на трибунах.

Жінка не втрималася на ногах та впала на підлогу.

Раніше, Лейкерс поступились Мемфісу у регулярному чемпіонаті НБА.

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