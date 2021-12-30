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Бекхема розсмішив сімейною різдвяною фотографією

Сьогодні 08:36 Віктор Слюсаренко 132 0
Девід на фотографії стоїть навшпиньки
Бекхема розсмішив сімейною різдвяною фотографією
#Бекхем

Джерело - Чемпіон.

Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем розсмішив своїх шанувальників у соціальній мережі, опублікувавши сімейне різдвяне фото.

На знімку зірка футболу разом зі своєю дружиною Вікторією, трьома синами та донькою позують на тлі ялинки. "Щасливого Різдва", - просто підписав фото 46-річний англієць, але одна цікава деталь у його поведінці у кадрі не залишилася непоміченою.

Девід на фотографії стоїть навшпиньки, ймовірно, щоб не сильно поступатися у зростанні одному зі своїх синів - 19-річному Ромео, що добряче повеселіло його передплатників, які в коментарях сконцентрувалися на цій темі.

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