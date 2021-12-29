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Ставка на матч Манчестер Сіті ➤ Челсі ➤ Форми команд

Сьогодні 16:10 Дмитро Копій 107 0
Ставка на матч Манчестер Сіті ➤ Челсі ➤ Форми команд

15 січня 2022 року пройде матч Манчестер Сіті – Челсі в рамках 22 туру АПЛ. У обох команд буде двотижнева пауза (якщо в календар не потраплять перенесені зустрічі) після 21 туру, в якому Ман Сіті зіграє з Арсеналом, а Челсі з Ліверпулем.

Так лучшие капперы, відгуки про які вселяють їм довіру, встигли висловитися з цього приводу, до них приєднуємося і ми.

Форми команд

До 19 туру АПЛ команда Пепа Гвардіоли посідає перше місце у таблиці. Також вона найкраща за підсумками останніх п'яти турів, набравши 15 очок із 15 можливих. Дружина Томаса Тухеля навпаки показала себе гірше в останніх п'яти турах, серйозно змінивши хід у порівнянні з початком сезону. У Челсі всього 2 перемоги, 2 нічиї та 1 поразка в останніх п'яти іграх. Форма явно краща у Манчестер Сіті, але до матчу 15 січня стан справ може істотно змінитися.

Історія протистоянь та стиль гри

З чотирьох попередніх матчів між командами, "сині" здобули перемогу у трьох випадках. Але останній матч, що проходив 25 вересня у рамках АПЛ, був за Манчестер Сіті з мінімальною перевагою в один гол.

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