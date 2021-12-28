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Рикуна запрошували на передачу Зважені та щасливі

Сьогодні 18:21 Віктор Слюсаренко 83 0
Вийшов черговий випуск YouTube-проєкту pressing
Рикуна запрошували на передачу Зважені та щасливі
#Рикун

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Дніпра та Металіста Олександр Рикун взяв участь у проєкті pressing.

"Була вага 134 кілограми. Дзвонили і запрошували на передачу "Зважені та щасливі" навіть. У вас там 170-180, куди мені з моїми 130 кілограмами. Я там все виграю і поїду швидко. Якщо буде 170, не дай Боже, то приїду.  То був третій чи якийсь там сезон. Там призовий фонд становив 250 тисяч. Там у першому сезоні хокеїст якийсь був.  Ну, куди мені? Навіть 120. Я там взагалі буду найгірший. Подивишся, як вони там бігають, стрибають, плавають…", - розповів Рикун.  

Раніше, Рикун розкритикував лідерів збірної України.

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