Колишній гравець Дніпра та Металіста Олександр Рикун взяв участь у проєкті pressing.

"Була вага 134 кілограми. Дзвонили і запрошували на передачу "Зважені та щасливі" навіть. У вас там 170-180, куди мені з моїми 130 кілограмами. Я там все виграю і поїду швидко. Якщо буде 170, не дай Боже, то приїду. То був третій чи якийсь там сезон. Там призовий фонд становив 250 тисяч. Там у першому сезоні хокеїст якийсь був. Ну, куди мені? Навіть 120. Я там взагалі буду найгірший. Подивишся, як вони там бігають, стрибають, плавають…", - розповів Рикун.