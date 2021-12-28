Українка незабаром стартує у новому тенісному сезоні

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська прибула до Мельбурна, де розпочне підготовку до Australian Open.

Про переліт спортсменка повідомила в Instagram.

В Австралії Ястремська здасть кілька тестів на коронавірус, до отримання результатів перебуватиме на самоізоляції.

Також у Мельбурні 21-річна спортсменка виступить у кваліфікації на турнірі WTA-250, що відбудеться 4-9 січня 2022 року.

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