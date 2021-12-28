В особняку футболіст з друзями вже відзначив Різдво

Джерело - Чемпіон.

Гравець ПСЖ Неймар придбав новий особняк у Бразилії.

Про це повідомляє The Sun.

У будинку є сім спалень, корт для гри в сквош, басейн, гараж на 20 машин та панорамний ліфт між поверхами. Вартість особняка - 2,3 мільйона євро.

Неймар придбав віллу в районі під назвою Альфавілль неподалік Сан-Паулу, за два дні до Різдва після польоту на свою батьківщину на святкові канікули.

Нагадаємо, Неймар пропустить ще місяць через травму.

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