Свою нинішню посаду Чіро обіймає з 2013 року

Джерело - Чемпіон.

82-річний Чіро Нуччі, який є президентом боксерської комісії Мехіко, не лише продовжує вести активний спосіб життя, але й не кидає боксерських тренувань.

Відео, де Нуччі активно б'є по мішку, було опубліковано в Instagram.

Свою нинішню посаду Чіро обіймає з 2013 року.

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Раніше, Джигурда у суперпоєдинку програв нокаутом російському бодибілдеру.

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