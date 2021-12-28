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82-річний президент боксерської комісії Мехіко активно б'є по мішку

Сьогодні 09:55 Віктор Слюсаренко 130 0
Свою нинішню посаду Чіро обіймає з 2013 року
82-річний президент боксерської комісії Мехіко активно б'є по мішку

Джерело - Чемпіон.

82-річний Чіро Нуччі, який є президентом боксерської комісії Мехіко, не лише продовжує вести активний спосіб життя, але й не кидає боксерських тренувань.

Відео, де Нуччі активно б'є по мішку, було опубліковано в Instagram.

Свою нинішню посаду Чіро обіймає з 2013 року.

Раніше, Джигурда у суперпоєдинку програв нокаутом російському бодибілдеру.

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