Джерело - Чемпіон.
82-річний Чіро Нуччі, який є президентом боксерської комісії Мехіко, не лише продовжує вести активний спосіб життя, але й не кидає боксерських тренувань.
Відео, де Нуччі активно б'є по мішку, було опубліковано в Instagram.
Свою нинішню посаду Чіро обіймає з 2013 року.
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Раніше, Джигурда у суперпоєдинку програв нокаутом російському бодибілдеру.
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