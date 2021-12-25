Джерело - Italian Football TV.

Міланські футбольні гранди Інтер і Мілан представили проєкт нового домашнього стадіону.

Клубам нарешті вдалося досягти консенсусу з мерією - раніше сторони не могли домовитись через екологічні питання. Після внесення змін був затверджений проект компанії Populous.

Очікується, що новий стадіон, який матиме назву Собор, буде збудовано на місці легендарного Сан-Сіро (Джузеппе Меацца). Нова арена орієнтовно буде розрахована на 65-70 тис глядачів і готова буде прийняти перший матч у 2027 році. За іншою інформацією, мер Мілана Беппе Сала заявив, що готовий віддати Сан-Сіро в оренду, якщо знайдуться бажаючі. У 2026 році Сан-Сіро прийматиме Зимові Олімпійські ігри.

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