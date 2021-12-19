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Берінчик влаштував у ринзі справжню рубку з Чанієвим, уболівальники в захваті від такого боксу

Сьогодні 14:27 Андрій Твердохліб 266 0
Берінчик влаштував у ринзі справжню рубку з Чанієвим, уболівальники в захваті від такого боксу

Джерело - Чемпіон.

Напередодні в Броварах на арені Термінал відбувся боксерський вечір компанії K2 Promotions, де головною подією став бій Дениса Берінчика та Іси Чанаєва, експретендента на титул IBF.

Організатори влаштуаали дуже потужний андеркард, тому уболівальникам, які вщент заповнили трибуни, нудьгувати не довелося. Уже в третьому поєдинку вечора суперважковиги - українець Ігор Шевадзуцький і британець польського походження Каміль Соколовський. Два кримезні боксери продемонстрували цікавий, змістовний бій, з надзвичайно потужними ударами. Українець переміг за одноголосним рішенням суддів. Це вже дев'ята перемога українського проспекта в дев'яти поєдинках.

Шикарний бій видали й представники вагової категорії до 66,68 кг Василь Чеботар і Сагадат Рахманкул. Перша половина боя пройшла за невеличкої переваги Чеботаря, однак ближче до виришальних раундів, казах виглядав кращим, але перемогу судді віддали представнику компанії братів Кличків.

Одесит Арнольд Хегай, який проживає в США, у ваговій категорії до 57,7 кг пройшов усю дистанцію в бою з аргентинцем Вісенте Родрігесом. Хегай домінував прротягом усього бою та переміг за очками в 10-ти раундах.

Дмитро Митрофанов у ваговій категорії до 68,85 кг впевнено розібрався з представником Казахстану Берікбаєм Нірінбетовим. Перемога чернігівця технічним нокаутом. Однак найбільше запам'яталася глядачам підтримка Митрофанова. На бій приїхав справжній фан-клуб Дмитра, який увесь поєдинок гучно "заряджав", а після бою влаштував справжнє шоу на вулиці біля арени.

У передголовному бою зістрілися два українські суперважковаговика - Андрій Руденко та Владислав Сіренко. Як сказав напередодні бою промоутер Олександр Красюк, це поєдинок за статус другого надважковаговика України після Олександра Усика. Більш молодий Сіренко одержав перемогу технічним нокаутом у 6 раунді. Рішення рефері здивувало прихильників боксу, але сам Руденко покидаючи ринг визнав таке рішення. Як виявилось рефері зупинив поєдинок через занадто пасивні дії Руденка та величезну перевагу Сіренка.

А далі було найцікавіше. Далі було шоу.

Берінчик як завжди влаштував яскравий вихід, а точніше - виїзд, на ринг, розкидаючи пакети з подарунками в зал.

Напевне, такого сильного та майстерного суперника в українця ще не було. Росіянин має в своєму послужному списку чемпіонський бій проти Річарда Комммі, якого тиждень тому декласував Ломаченко.

Боксери влаштували в ринзі справжній махач, напевне, Денис зарядився участю в бою на голих кулаках. На цю хвилину немає підтвердження, але здалося, що Берінчик боксував зі зламаним носом з другого раунду, що заважало повноцінно дихати. Боксери пройшли всю 12-раундову дистанцію, іноді здавалося, що Чанієв домінує, однак у останні три раунди росіянин суттєво втомився і на його обличчі вже не було посмішки - лише концентрація та тривога, а українець продовжував атакувати, йти в розміни, безперестанно махати кулаками.

Берінчик здобув чергову перемогу, перемогу в стилі, який йому притаманний. Промоутер напередодні бою запевнив, що чемпіонський бій у Берінчика буде 100%. Чи зможе Денис у такому стилі виграти титул - величезне питання, але то вже інша історія.

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