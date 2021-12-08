Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 грудня, пішов із життя відомий український фахівець Ігор Гамула. Сучасний вболівальник назавжди запам'ятає його нестандартний стиль поведінки та крилаті вислови.

Пропонуємо вам згадати найдотепніші цитати екстренера, який також устиг попрацювати й на телебаченні:

"Почуття гумору, як вагітність, або є, або нема"



"Зараз у нас Запоріжжя, потім Таврія. Ну, між ними будуть Динамо та Шахтар - це залізні 6 очок"

А ось слова Гамули після нічиєї із Шахтарем у 2009-му, коли тренер влучно охарактеризував стан газону:

"Хлопці вийшли сьогодні, як у 1941 році - на війну"

Були й зворушливі цитати. Як-от після переможного матчу проти Зорі (2010), коли у власника Закарпаття померла мати:

"У Нестора Шуфрича сталося нещастя - в нього померла мама. Йому дуже важко й ми не мали права його підвести та не здобути перемогу"

Під час невдалого періоду Гамула завжди міг підібрати потрібні слова та навіть поіронізувати над собою та командою:

"Знову сіли в ліфт. Хотілося б, щоб він зламався"

Взагалі, самоіронія була дуже сильною рисою характеру Гамули:

"Я навчаюсь, читаю багато. Прочитав книгу Гвардіоли - і зрозумів, що ні**я не знаю"

Після поразки від Динамо навесні 2010-го теж було, що сказати:

"Пропустили другий гол - перелякали Динамо"

Гамулу любили, бо він був свій і розумів емоції уболівальників після невдалих ігор:

"Усі ж чули крики з трибун - "ганьба". Я згоден з глядачами. Тому що деякі люди не мають совісті. І це страшно"

Також він ніколи не здавався, передаючи такий настрій підопічним. Слова після вистражданої нічиєї з Чорноморцем:

"Нас вже закопали, а тепер помалу відкопуємося з труни"

Закарпаття Гамули могло втрутитися у хід чемпіонських перегонів. Після перемоги над Динамо (1:0):

"Сьогодні я помстився Газзаєву. Нам протистояла дуже сильна команда світового класу, але я сказав своїм футболістам, що вони найкращі. Для мене це так і є"

Варто нагадати, що Ігор Гамула не лише був знаним тренером (найвідоміші місця роботи - Закарпаття, Ростов), але й раніше - чудовим футболістом. Виступав на позиції півзахисника за рідну луганську Зорю, а також за ростовський СКА, з яким 1981-го виграв Кубок СРСР. Ось, як харатеризував Гамула себе як гравця:

"Фінти, як Неймар, я не виконував. Все робив за рахунок швидкості. Кажуть, футболістом я був добрим"

Ігор Гамула був непересічним персонажем у нашому футболі та завжди вмів підняти настрій тим, хто його оточує. Ми його й запам'ятаємо таким, яким він є на цьому відео:

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