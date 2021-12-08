Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 грудня київське Динамо зіграє в останньому, шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2021/22 проти Бенфіки.

Загалом команди зіграли між собою 5 матчів, проте один із них - найбільш пам'ятний, кількома фактами.

У сезоні 1991/92 турнір ще мав стару назву - Кубок чемпіонів, однак формат уже було змінено. Фактично то був перший, експерементальний розіграш Ліги чемпіонів, яку офіційно заснували (реорганізували) із сезону 1992/93.

Після перемоги в перших двох раундах (дома/виїзд) над ГІК із Гельсінкі (3:0, 1:0) та данським Брондбю (1:1, 1:0) Динамо потрапило до групи B. Суперниками Динамо в групі стали: Барселона, Спарта та Бенфіка.

Вдома динімівці мінімально (1:0) перемогли лісабонців, гол на рахунку Саленка, а ось на Ештадіу да Луж зазнали найбільшої поразки в єврокубках. Бенфіка розгромила "розібране" Динамо - 5:0, а дубль у ворота Динамо зробив ексфутболіст киян - Сергій Юран, який перебрався в Лісабан кількома місяцями раніше.

Ані Динамо, ані Бенфіка не пробилися до фіналу, у вирішальному матчі зіграли переможці груп - Сампдорія і Барселона.

Уже чере багато років кияни ще тричі програють з рахуком 5:0. У ЛЧ 2002/03 - Ювентусу, ЛЧ 2021/22 - Баварії і ЛЄ 2018/19 - Челсі, але то вже зовсім інша історія...

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