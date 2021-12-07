Гол дня. Фантастичний удар бісіклетою приніс нічию конкуренту Дженоа Шевченка

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16 туру Італійської Серії А Кальярі приймав Торіно. Команди не змогли визначити сильнішого.

Головний епізод поєдинку стався на 53-й хвилині. Нападник господарів Жоао Педро виконав неабиякий акробатичний етюд, завдавши результативного удару, який виявився рятівним для сардинців.

Таймкод на відео - 02:07.

Додамо, що цей матч мав серйозний вплив на місце Дженоа нашого Андрія Шевченка в турнірній таблиці, адже завдяки нічиїй Кальярі зрівнявся за очками з генуезцями та навіть опустив їх на одну сходинку нижче.

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