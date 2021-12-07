Джерело - Чемпіон.

7 грудня 2002 року Володимир Кличко в Лас-Вегасі розправився з Джамілем Макклайном.

Попри прізвисько "Успіх" фортуна не була прихильною до американця в цей вечір. Кличко домінував весь бій. В кінці 10-го раунду він провів кілька ударів в голову. Макклайн опинився в нокдауні. Американець ледве піднявся на рахунок 10. Водночас пролунав і гонг.

У перерві між 10-м і 11-м раундами кут Макклайна прийняв рішення зняти свого бійця з поєдинку. Перемога Володимира технічним нокаутом.

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