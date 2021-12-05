Шевченко проти Ювентуса: Кубок Ліги чемпіонів та один із найкращих голів в історії

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні Дженоа під керівництвом Андрія Шевченка зіграє матч 16 туру Серії А проти Ювентуса.
Звісно, команди знаходяться на різних полюсах і навряд чи вболівальникам генуезців слід очікувати чуда. Такого чуда, яке дарував Шева в матчах із Ювентусом у якості гравці.
9 грудня 2001 року український форвард забив феноменальний гол у ворота Буффона. Гол на віки.
А 28 травня 2003 року Шева влучним пострілом у серії післяматчевих пенальті у ворота все того ж Буффона приніс Мілану омріяний Кубок Ліги чемпіонів.
Гра Ювентус - Дженоа розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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