Шевченко проти Ювентуса: Кубок Ліги чемпіонів та один із найкращих голів в історії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні Дженоа під керівництвом Андрія Шевченка зіграє матч 16 туру Серії А проти Ювентуса.

Звісно, команди знаходяться на різних полюсах і навряд чи вболівальникам генуезців слід очікувати чуда. Такого чуда, яке дарував Шева в матчах із Ювентусом у якості гравці.

9 грудня 2001 року український форвард забив феноменальний гол у ворота Буффона. Гол на віки.

А 28 травня 2003 року Шева влучним пострілом у серії післяматчевих пенальті у ворота все того ж Буффона приніс Мілану омріяний Кубок Ліги чемпіонів.

Гра Ювентус - Дженоа розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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