Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 грудня, відбувається матч 15-го туру італійської Серії А Дженоа - Милан.

Мілан відкрив рахунок у першому таймі зусиллями Златана Ібрагімовича. Коуч господарів поля Андрій Шевченко зустрічається проти своєї колишньої команди та незадоволений таким розвитком подій. Адже на перерву команди пішли за рахунку 2:0 - наприкінці тайму Дженоа пропустив ще один гол.

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