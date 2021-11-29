Футболісти спробували себе у ролі акторів

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов та його партнер по команді півзахисник Євген Коноплянка стали героями фільму Велика прогулянка.

У мережі з'явився перший тизер-трейлер сімейної кінокомедії, де знайшлися ролі для футболістів. У зйомках кінострічки також взяли участь Юрій Ткач, Олена Кравець, Андрій Данилко, а також інші представники шоу-бізнесу.

Новий фільм вийде на екранах українських кінотеатрів 24 лютого 2022 року.

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