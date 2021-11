Воротар норвезького Вікінгу Патрік Гуннарссон імітував травм після конфлікту з одноклубником Давідом Брекалом.

У матчі проти Крістіансунну (2:3) футболісти про щось голосно сперечалися, а потім Брекало двічі штовхнув воротаря в груди. Після другого разу той звалився на газон, хапаючись за обличчя.

Інші гравці Вікінга погасили сутичку, а потім рефері виписав Брекало червону картку. Тепер Брекало доведеться пропустити наступний матч чемпіонату Норвегії.

Viking defender David Brekalo shoves his own keeper Patrik Gunnarsson, who goes down theatrically and gets Brekalo sent off pic.twitter.com/eVv3aPuLEv