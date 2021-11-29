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У Норвегії воротар симулював травму - за це вилучили його одноклубника

Сьогодні 11:59 Віктор Слюсаренко 191 0
У Норвегії воротар симулював травму - за це вилучили його одноклубника
#Вікінг

Джерело - Чемпіон.

Воротар норвезького Вікінгу Патрік Гуннарссон імітував травм після конфлікту з одноклубником Давідом Брекалом.

У матчі проти Крістіансунну (2:3) футболісти про щось голосно сперечалися, а потім Брекало двічі штовхнув воротаря в груди. Після другого разу той звалився на газон, хапаючись за обличчя.

Інші гравці Вікінга погасили сутичку, а потім рефері виписав Брекало червону картку. Тепер Брекало доведеться пропустити наступний матч чемпіонату Норвегії.

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