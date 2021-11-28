Ломаченко - Коммі: випущено проморолик бою

Поєдинок відбудеться 11 грудня

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко найближчим часом проведе поєдинок проти Річарда Коммі.

Напередодні бою було представлено офіційний проморолик, який на своїй сторінці в Instagram опублікував український боксер.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Бій Ломаченко - Коммі відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку на арені Медісон-Сквер-Гарден.

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