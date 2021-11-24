Мороз порадувала своїх фанатів вкрай відвертим вбранням

Джерело - Чемпіон.

30-річна українська боєць ММА Марина Мороз (10-3, 1 КО), яка виступає в UFC, порадувала своїх шанувальників прогулянкою сонячним Маямі у вкрай відвертому та сексуальному вбранні.

"Тепер у мене новий улюблений колір", - прокоментувала Мороз.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

У своєму останньому поєдинку, який відбувся 14 березня 2020 року, Мороз перемогла бразилійку Майру Буено Сілву одностайним рішенням суддів.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua