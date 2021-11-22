Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не зумів стримати сліз, прощаючись із клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Багато журналістів хочуть поставити мені запитання. Але я не на них відповідатиму, я не даватиму інтерв'ю. Я просто хочу піти. Бо, гадаю, всі знають - я віддав всього себе цьому клубу… Але, на жаль, я не приніс очікуваних результатів", - зазначив Сульшер.