Джерело - Чемпіон.
Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не зумів стримати сліз, прощаючись із клубом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Багато журналістів хочуть поставити мені запитання. Але я не на них відповідатиму, я не даватиму інтерв'ю. Я просто хочу піти. Бо, гадаю, всі знають - я віддав всього себе цьому клубу… Але, на жаль, я не приніс очікуваних результатів", - зазначив Сульшер.
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28 березня 2019 року Сульшер очолював Манчестер Юнайтед. 21 листопада залишив команду МЮ.
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