Джерело - Чемпіон.

Минулої ночі відбувся матч Національної баскетбольної асоціації між Чикаго Буллз та Нью-Йорк Нікс, де у напруженій боротьбі сильнішими виявилися господарі, відсвяткувавши перемогу 109:103.

Захисник Буллз Демар Дарнелл Дерозан провів на паркеті майже 38 хвилин, за які встиг набрати лінію з 31 очка, 6 підбирань та 5 асистів.

Завдяки своїй результативності в минулій грі Дерозан зумів побити рекорд легендарного Майкла Джордана, який тримався 37 років. Демар за перші 16 матчів у складі Чикаго набрав найбільше очок (425), ніж усі інші гравці за всю історію биків.

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