Шевченко дебютує на чолі Дженоа в матчі з Ромою, у 2004 році гол українця в ворота римлян приніс Мілану чемпіонство

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко проведе дебютну гру в своїй клубній тренерській кар'єрі проти Роми, яку очолює Жозе Моурінью.

Чи не найбільше досягнення українця в Серії А пов'язане саме з Ромою - у чемпіонаті 2003/04 гол Шевченка в ворота римлян у 32 турі приніс россонеррі таке довгоочікуване чемпіонство. Шева відзначився вже на 2-й хвилині після шикарного навісу Кака.

Матч Дженоа - Рома відбудеться сьогодні, 21 листопада. Початок о 21:45.

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