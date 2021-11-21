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Американський телеканал висміяв зірку Лейкерс у прямому ефірі

Сьогодні 15:06 Андрій Твердохліб 166 0
Американський телеканал висміяв зірку Лейкерс у прямому ефірі

Джерело - Чемпіон.

Цікавий епізод стався після завершення матчу регулярного чемпіонату НБА між Бостоном і Лейкерс, у якому господарі паркету знищили Леброна Джеймса та компанію - 130:108.

Підч після матчевого інтерв'ю з захисником Кельтів Денисом Шрьодером на екрані з'явилися титри з написом:

"Ви платите 44 мільйона Рассу (Расел Вестбрук, гравець Лейкерс - ред) lol (сміх - ред.)"

У минулому році Шрьодер грав у складі Озерних і намагався "вибити" для себе контракт на 84 мільйона за 4 роки. Однак перейшов у Бостон усього на 5,9 мільйонів на рік. У свою чергу Лейкерс підписали Вестбрука на зарплату, яку вказано в титрах. Зірковий захисник усе ніяк не може адаптуватися в Лос-Анджелесі та викликає лише глузування на свою адресу.

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