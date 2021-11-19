Джерело - Чемпіон.

У Києві відбувається матч 15-го туру УПЛ Чорноморець - Динамо.

На 30-ій хвилині зустрічі бразилець Вітіньйо подвоїв рахунок гарним ударом. Він наважився на удар з 16 метрів і поцілив трішки нижче дев'ятки воріт одеської команди.

А на 37-ій хвилині Вітіньйо встиг на добиванні. То ж рахунок нині 3:0 на користь Динамо.

У нинішньому сезоні УПЛ у складі Динамо Вітіньйо проводить 9-ий матч. Для бразильця це другий та третій забиті голи в УПЛ - вперше він відзначився у попередньому матчі з Ворсклою.

30 хв. - 0:2 Вітіньйо

37 хв. - 0:3 Вітіньйо

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